Компания, потерявшая многомиллиардный контракт на страхование полицейских, подала в суд на МВД России

Компания (ЦО) подала в Арбитражный суд Москвы иск против МВД РФ. Карточка дела размещена на сайте суда. Первым на иск обратили внимание «Ведомости».

Как пишет издание, «Центральное общество» раньше называлось «Центральным страховым обществом» (ЦСО). В декабре 2017 года компания выиграла двухгодичный контракт на страхование жизни и здоровья 788 тысяч сотрудников МВД. Его цена составила 13,7 миллиарда рублей. При этом лицензию на эту деятельность ЦСО получила за три дня до конкурса.

В апреле 2019 года Центробанк приостановил лицензию ЦСО, а в мае отозвал ее — из-за нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. В ЦСО ввели временную администрацию, которая добивалась признания компании банкротом, но безуспешно. Контракт на страхование сотрудников МВД в июне 2018-го был передан «ВТБ Страхование».

Как пишут «Ведомости», сейчас ЦО требует с МВД 611 миллионов рублей. По словам источников издания, это страховая премия, которую ведомство не платило страховщику с момента приостановки лицензии до ее отзыва. Контракт в этот период формально продолжал действовать, отмечают «Ведомости».

В июле 2019 года СК возбудил против ЦСО уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в Центробанк. По словам источников «Ведомостей», следствие хотело разобраться, почему малоизвестный страховщик, который в 2016 году уже , выиграл многомиллиардный контракт с МВД, а через несколько месяцев рухнул.