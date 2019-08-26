Бывшего сотрудника университета «Синергия» приговорили к шести годам колонии за ДТП, в котором погибла беременная женщина

Савеловский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего сотрудника университета «Синергия» Михаила Исаханова, сбившего насмерть беременную женщину, сообщает агентство «Москва».

Подсудимый должен будет выплатить компенсацию родственникам погибшей в размере шести миллионов рублей, также он лишен прав управления транспортным средством сроком на три года.

Перед оглашением приговора Исаханов заявил, что полностью раскаивается в содеянном.

ДТП произошло в июне 2018 года на улице Верхняя Масловка в Москве. Исаханов сбил на пешеходном переходе двух женщин. Одна из них — Наталья Львова — была беременна. Она скончалась в больнице, не приходя в сознание. Вторая пострадавшая — Варвара Бойко — провела несколько дней в коме.

Исаханов был задержан через неделю после аварии. Судебная экспертиза обнаружила в его крови следы наркотических веществ.

Родные женщин заявили к Исаханову иски на сумму в 23 миллиона рублей. Они также требовали приговорить виновного к максимальному наказанию — семи годам колонии.