Axios: Дональд Трамп предлагал использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами

Президент США неоднократно предлагал чиновникам по национальной безопасности использовать ядерные бомбы для борьбы с ураганами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, во время одного из брифингов в Белом доме Трамп якобы сказал: «[Ураганы] начинают формироваться у побережья Африки. Пока они движутся через Атлантический океан, мы бросаем бомбу в эпицентр урагана, и она разрушает его. Почему мы не можем так сделать?».

Трамп также высказывал эту идею в 2017 году, говорится в докладной записке по итогам одного из заседаний Совета национальной безопасности США. Источник Axios, знакомый с содержанием записки, утверждает, что президент спрашивал, может ли правительство бомбить ураганы. При этом слово «ядерный» в записке не упоминалось.

Источники Axios отмечают, что идея Трампа не получила официального оформления. В Белом доме изданию заявили, что не комментируют приватные разговоры, которые президент мог вести со своей командой.

Идея бороться с ураганами с помощью ядерных бомб возникала в правительстве США и раньше — в частности, во время пребывания у власти президента Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах. Тогда разрушать эпицентр шторма с помощью взрыва предлагал один из ученых при правительстве.

С тех пор ученые отвергли такой способ борьбы с ураганами. На сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США говорится, что ядерная бомба может не только не остановить шторм, но и вызвать выпадение радиоактивных осадков.