В Москве погиб режиссер сериала «Закон каменных джунглей» Игорь Хомский

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Авария произошла утром 25 августа в Юрьевском переулке. Хомский находился за рулем каршерингового автомобиля. Он не справился с управлением и врезался в припаркованный КамАЗ, сообщает РЕН ТВ.

Хомскому было 42 года. Он был наиболее известен как один из режиссеров сериала . В пресс-службе телеканала ТНТ, на котором выходил сериал, подтвердили ТАСС смерть Хомского.