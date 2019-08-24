В Петербурге задержан корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель

В Петербурге на акции против замалчивания гомофобных преступлений задержан корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель.

Как рассказал Френкель «Медиазоне», сначала полицейские сказали ему, что задерживают за нарушение правил дорожного движения — якобы он вышел на проезжую часть.

«В автозаке мне сказали, что я задержан за „пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений“», — сообщил журналист, добавив, что полицейские не представились и отказались отвечать на его вопросы.

По данным «Бумаги», всего на Исаакиевской площади, где проходит акция, задержали около 10 человек. Активисты, сообщало издание, не успевают встать в одиночные пикеты, развернуть флаги или плакаты, — их сразу уводят в автозак, где переписывают данные документов.