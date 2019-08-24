В Петербурге решили не пускать граждан на смотровую площадку «Невской ратуши». Ее задумывали как символ прозрачности власти

Смотровая площадка в комплексе «Невская ратуша», где располагаются комитеты городского правительства, не будет открыта для обычных посетителей.

Об этом, пишет «Бумага», говорится в ответе дирекции по управлении объектами административного назначения на запрос одного из жителей города о сроках открытия смотровой площадки.

«Конструктивные особенности не позволяют использовать купол атриума для проведения в нем массовых мероприятий, в том числе экскурсий. <…> Доступ для посетителей в купол атриума <…> не осуществляется», — написал директор управления Борис Ильин.

На сайте архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», работавшая над «Невской ратушей», говорится, что в основу проекта легла концепция «прозрачности власти».

Теперь некоторые жители города предлагают демонтировать смотровую площадку, если ее все равно не используют по назначению.

Первая очередь комплекса «Невская ратуша» была сдана в 2016 году. В комплексе на углу Новгородской улицы и Дегтярного переулка разместились комитеты городского правительства. В 2018 году в статье The Village о «Невской ратуше» говорилось, что смотровая площадка пока закрыта, но в будущем на ней смогут побывать не только сотрудники и посетители комплекса, но и обычные граждане.