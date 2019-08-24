В Красногорске коллекторы обстреляли мужчину и ребенка из пневматики. Полиция проводит проверку

Полиция Московской области проверяет сообщения о коллекторах, обстрелявших мужчину с ребенком в Красногорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

ТАСС также со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД сообщает, что полиция проверяет сообщения о вооруженном нападении, в результате которого есть пострадавшие, но не уточняет, что речь идет о коллекторах.

По данным телеканала РЕН ТВ, 23 августа жителя Красногорска и его девятилетнюю дочь у подъезда встретили двое мужчин, представившиеся сотрудниками банка. Они потребовали вернуть долг и выстрелили в мужчину и ребенка несколько раз из пневматического пистолета. У пострадавших, как сообщается, ранения ног.

В 2016 году в России был принят закон, ужесточающий работу коллекторов. Им, в частности, запретили звонить должникам чаще раза в день, а также использовать угрозы, применять физическую силу, оказывать психологическое давление и унижать честь и достоинство должников.