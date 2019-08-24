Умер переводчик фильмов Юрий Живов

Юрий Живов, занимавшийся с начала 1990-х годов авторскими переводами кинофильмов, умер в возрасте 61 года.

Причиной смерти Живова, сообщил телеканалу 360 его двоюродный брат Андрей, стала болезнь почек.

Живов закончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. Мориса Тореза с дипломом переводчика немецкого, английского и шведского языков, пишет РБК.

Авторским переводом фильмов, выходивших в то время на видеокассетах, Живов начал заниматься в конце 1980-х годов. Среди его первых работ были «Любовник леди Чаттерлей», «Падение» и «Индиана Джонс: Последний крестовый поход». Живов также известен как переводчик мультсериала «Том и Джерри». Всего он перевел около 1,3 тысячи фильмов.