Сборная США по баскетболу проиграла первый матч за 13 лет

Сборная США по баскетболу потерпела первое поражение за 13 лет. В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира американские баскетболисты проиграли сборной Австралии со счетом 94:98.

До поражения от Австралии сборная США с 2006 года подряд выиграла 78 матчей, в том числе на трех Олимпиадах.

Сборная Австралии победила американцев впервые в своей истории. Всего команды встречались 67 раз, сообщает Yahoo Sports.

В текущем сезоне, отмечают спортивные комментаторы, за сборную США отказались играть многие звезды НБА, и это может повлиять на шансы американцев в очередной раз выиграть чемпионат мира.

Игроки сборной с ними не согласны. «Они [австралийцы] хотели этого [победить] больше, чем мы», — заявил Кемба Уокер из «Бостон Селтикс» после матча. «Мы выучили урок», — добавил он.