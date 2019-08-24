Роспотребнадзор завел дело на «Победу». Авиакомпания не пустила на рейс пассажирку из-за превышения размеров ручной клади

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа», которая не пустила на рейс пассажирку из-за превышения допустимых размеров ручной клади.

Речь идет о недопуске пассажирки, которую 21 августа не пустили на рейс «Победы» из московского Внуково в Чебоксары. Издание Baza в телеграм-канале опубликовало видео, на котором сотрудники «Победы» сначала заставляют пассажирку, летевшую на похороны родственника, выложить все не вписывающиеся в норму провоза вещи, а затем говорят ей, что не пустят на рейс, так как посадка уже закончилась.

В рамках расследования, говорится в заявлении ведомства, будет проверено, своевременно ли авиакомпания уведомила пассажира о норме провоза ручной клади.

«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой», — подчеркнуло управление Роспотребнадзора.

По действующим правилам, авиакомпании обязаны разрешить пассажиру взять в салон без дополнительной платы ручную кладь весом не менее 5 килограммов (авиаперевозчики могут увеличить вес бесплатной ручной клади «в качестве конкурентного преимущества», но не уменьшить его) и дополнительно к ней вещи из утвержденного списка.

«Победа» пыталась оспорить положение о бесплатном провозе вещей из списка, в который, например, входит верхняя одежда и дамские сумки. Проиграв суды, авиакомпания установила жесткие ограничения на размер обязательного места ручной клади — 36×30×27 сантиметра (общий размер всех предметов).