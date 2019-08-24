На проспекте Сахарова задержали участников «бессрочного протеста». Они шли на митинг-концерт в честь Дня флага

Обновление: Среди задержанных Алексей Попов, Владислав Востриков, Александр Чернов, Николай Глухин, Антон Омариев, Александр Тепляков, Александр Руденко, Аркадий Галкер и Ольга Мисик, сообщает «Интерфакс». Мисик, Галкера и Руденко отпустили сразу после задержания. Остальных везут в ОВД «Троицкий». Одному из задержанных, несовершеннолетнему Александру Чернову стало плохо, ему вызвали скорую.

Мисик, Галкера и Руденко отпустили сразу после задержания, остальных везут в ОВД «Троицкий», сообщили активисты.

На проспекте Сахарова на подходе к месту проведения митинга-концерта в честь Дня флага задержаны десять участников « », сообщает «ОВД-Инфо» в телеграм-канале.

Задержание проводили сотрудники Центра «Э». Шестерых задержанных везут в ОВД города Московский в Новой Москве, остальных отпустили без составления протокола.

Телеграм-канал Avtozak LIVE, в свою очередь, сообщает, что задержаны были девять участников «бессрочного протеста», троих отпустили. Среди тех, кого везут в ОВД, есть несовершеннолетние.

На проспекте Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь Дня российского флага. Организаторами выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев. На этот же день в мэрию Москвы были поданы несколько заявок на акции за свободу выборов, все их власти города не согласовали.

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