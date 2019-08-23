Умер американский миллиардер и филантроп Дэвид Кох. Он занимал 11-е место в списке богатейших людей мира
В США умер миллиардер, совладелец нефтехимической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление его брата Чарльза Коха.
Дэвиду Коху было 79 лет. Чарльз Кох не назвал причину смерти брата, но отметил, что 27 лет назад ему диагностировали рак простаты. В 2018 году Дэвид Кох ушел с поста вице-президента Koch Industries из-за проблем со здоровьем.
Компания Koch Industries была основана в 1940 году Фредом Кохом. После его смерти она оказалась разделена между его четырьмя сыновьями. В 1980-х годах Чарльз и Дэвид выкупили доли у своих братьев Фредерика и Уильяма примерно за миллиард долларов. В дальнейшем Чарльзу и Дэвиду принадлежали по 42% акций семейной компании.
Koch Industries занимает второе место среди крупнейших компаний США, акции которых не торгуются на бирже. В 2018 году доход Koch Industries составил 110 миллиардов долларов. Чарльз и Дэвид Кох разделили 11-место в последнем списке богатейших людей мира от Forbes. Журнал оценил состояние каждого из братьев в 50,5 миллиардов долларов.
Дэвид Кох придерживался правых политических взглядов и вместе с братом Чарльзом был одним из главных спонсоров Республиканской партии США. Также он жертвовал деньги на медицинские исследования и на искусство, в частности, передал миллионы долларов на реконструкцию Линкольн-центра и музея Метрополитен в Нью-Йорке.