Умер американский миллиардер и филантроп Дэвид Кох. Он занимал 11-е место в списке богатейших людей мира

В США умер миллиардер, совладелец нефтехимической корпорации Koch Industries Дэвид Кох. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление его брата Чарльза Коха.

Carlo Allegri / Reuters / Scanpix / LETA

Дэвиду Коху было 79 лет. Чарльз Кох не назвал причину смерти брата, но отметил, что 27 лет назад ему диагностировали рак простаты. В 2018 году Дэвид Кох ушел с поста вице-президента Koch Industries из-за проблем со здоровьем.

Компания Koch Industries была основана в 1940 году Фредом Кохом. После его смерти она оказалась разделена между его четырьмя сыновьями. В 1980-х годах Чарльз и Дэвид выкупили доли у своих братьев Фредерика и Уильяма примерно за миллиард долларов. В дальнейшем Чарльзу и Дэвиду принадлежали по 42% акций семейной компании.

Koch Industries занимает второе место среди крупнейших компаний США, акции которых не торгуются на бирже. В 2018 году доход Koch Industries составил 110 миллиардов долларов. Чарльз и Дэвид Кох разделили 11-место в последнем списке богатейших людей мира от Forbes. Журнал оценил состояние каждого из братьев в 50,5 миллиардов долларов.

Дэвид Кох придерживался правых политических взглядов и вместе с братом Чарльзом был одним из главных спонсоров Республиканской партии США. Также он жертвовал деньги на медицинские исследования и на искусство, в частности, передал миллионы долларов на реконструкцию Линкольн-центра и музея Метрополитен в Нью-Йорке.