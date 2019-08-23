Росгвардия купила у университета спецназа в Чечне багги за 18 миллионов рублей. Цена оказалась завышена в полтора раза
Источник: Открытые медиа
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Росгвардия в 2018-2019 годах купила у Российского университета спецназа в Чечне восемь многоцелевых автовездеходов-багги «Чаборз М3», сообщают «Открытые медиа».
Всего Росгвардия заплатила за них 18,1 миллиона рублей. Каждый из багги стоил более 2,2 миллиона рублей.
В 2017 году РБК сообщал, что вездеходы будут стоить 1,5 миллиона рублей. Другой покупатель багги — АО «Курорты Северного Кавказа» — ранее приобрел четыре вездехода по 1,7 миллиона рублей за штуку.