Росгвардия купила у университета спецназа в Чечне багги за 18 миллионов рублей. Цена оказалась завышена в полтора раза

Росгвардия в 2018-2019 годах купила у Российского университета спецназа в Чечне восемь многоцелевых автовездеходов-багги « », сообщают «Открытые медиа».

Всего Росгвардия заплатила за них 18,1 миллиона рублей. Каждый из багги стоил более 2,2 миллиона рублей.

В 2017 году РБК сообщал, что вездеходы будут стоить 1,5 миллиона рублей. Другой покупатель багги — АО «Курорты Северного Кавказа» — ранее приобрел четыре вездехода по 1,7 миллиона рублей за штуку.