Правительство предложило запретить установку кондиционеров на исторических зданиях и убрать уже установленные

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий устанавливать технические устройства на фасадах объектов культурного наследия, если их охраняет государство.

Как сообщает «Интерфакс», законопроект распространяется на внешние блоки кондиционеров, спутниковые антенны и другие устройства. Исключение предлагается сделать для устройств охраны и сигнализации.

Если эти предложения примут, то собственники нежилых исторических зданий или организации, использующие их, должны будут демонтировать устройства в течение полугода после того, как закон вступит в силу.

В демонтаж предлагается проводить во время реставрации или работ по их сохранению. Если здание находится в аренде, то демонтаж проведет собственник.

В России находится более 142 тысяч объектов культурного наследия, сказано в пояснительной записке к законопроекту. В 2018 году при обследовании памятников культуры и истории выяснилось, что в 40 регионах на фасадах таких зданий незаконно размещают навесное оборудование.