Фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» заявил о нападении казаков на бездомных

По меньшей мере четверо бездомных пострадали, когда 22 августа на них напали возле здания фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» в Москве. Об этом сообщает издание «Такие дела», ссылаясь на сотрудницу благотворительной организации Асю Еремину.

На бездомных, подопечных фонда, напали несколько крупных мужчин в камуфляже и защитных масках-респираторах. Еремина сказала, что это были казаки, замещавшие пеший патруль.

Казаки потребовали, чтобы бездомные ушли, а затем «начали поливать их из газовых баллончиков», рассказала Еремина. Пострадавшие получили ожоги лица. Один из них сообщил, что нападавшие «кричали, чтобы мы убрались за три секунды, иначе нас будут убивать».

В МВД Москвы сообщили, что не получали заявлений о нападении возле здания фонда. В Центральном казачьем войске неофициально сказали, что «почти уверены в том, что это были не их казаки».