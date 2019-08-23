Фильм «Метро 2033» выйдет в январе 2022 года

Фильм «Метро 2033» по одноименной книге писателя Дмитрия Глуховского выйдет в прокат 1 января 2022 года. Глуховский опубликовал в инстаграме анонс премьеры киноленты.

Продюсерами фильма стали Евгений Никишов и Валерий Федорович («Гоголь», «Чернобыль: Зона отчуждения»). Сам Глуховский в фильме участвует как консультант, от написания сценария он отказался.

В 2012 году права на экранизацию романа «Метро 2033» купила компания MGM. Сценарист Ф. Скотт Фрэйзер планировал перенести действие из Москвы в Вашингтон, но производство картины было остановлено, после чего права на экранизацию вернули Глуховскому.

«Метро 2033» — роман о постапокалиптическом мире, где люди, выжившие после ядерной войны, живут на станциях московского метро. Книга вышла в 2005 году. Дмитрий Глуховский также написал два продолжения — «Метро 2034» и «Метро 2035». В рамках книжной серии «Вселенная Метро 2033» выходят книги других писателей, в основе которой лежит мир, созданный Глуховским.

В 2010 году украинская студия 4A Games выпустила видеоигру «Метро 2033» в жанре шутер. В 2013-м вышло ее продолжение «Метро 2033: Луч надежды». В 2019 году 4A Games выпустила третью часть — «Метро: Исход».