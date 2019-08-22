В кузбасском селе произошла массовая драка с участием цыган. Туда направлены ОМОН и Росгвардия

Обновление. МВД возбудило два уголовных дела после конфликта в селе Подгорное. В полиции сообщили, что задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений.

В селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района Кузбасса произошла массовая драка, в которой в числе прочих принимали участие проживающие в этом населенном пункте цыгане. В драке, по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, получили ножевые ранения два человека.

Как сообщает издание Baza в своем телеграм-канале, конфликт произошел 20 августа. Цыгане якобы приставали к девушкам, знакомые которых решили за них заступиться.

Местная жительница, имя которой не называется, в свою очередь рассказала «Тайге.инфо», что «наши парни сжечь их хотели, кидали бутылки с бензином в окна». Цыгане, по ее словам «защищая семью, пырнули двоих ножами». Пострадавшие, добавила собеседница издания, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Нападавший, по данным «Интерфакса», задержан.

Источник ТАСС уверяет, что конфликт был бытовым и не имел национальной подоплеки. «Участвовали две группы — все были пьяные, ранее судимые», — рассказал собеседник агентства.

По данным Baza, после драки около ста человек пришли к дому, где живут цыгане, которые вызвали полицию.

В Подгорное, рассказал источник ТАСС, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта «направлены несколько экипажей полиции и [бойцы] Росгвардии». Источник подчеркнул, что в Подгорном нет цыганского поселения. В этом селе, по его словам, проживают не более 17 цыган при общем населении около 800 человек.

Глава села Подгорное Вячеслав Буймов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что в поселении «не было беспорядков с участием цыган». Он отметил, что у жителей нет никаких проблем с цыганами, живущими в селе.

22 августа, сообщили «Интерфаксу» в администрации Подгорного, будет организовано собрание местных жителей — пройдет народный сход.