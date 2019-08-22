В Ингушетии напали на волонтеров, выслеживавших наркоторговцев. Пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в драке со стрельбой, произошедшей в Ингушетии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД. Полиция начала проверку.

В ночь на 22 августа в парке в Назрани напали на волонтеров добровольческой группы «антилирика06назрань», которые выслеживали торговца наркотиками, сообщил источник агентства. Нападавшие стреляли в волонтеров из травматического оружия. О задержании преступников не сообщается.

Издание Baza сообщает, что в драке участвовали люди, предположительно распространяющие наркотики.

Группу «антилирика06назрань» создали в 2018 году при поддержке администрации Назрани. Название группы отсылает к противоэпилептическому препарату «Лирика» (подробнее о нем). По данным «Интерфакса», активисты группы за три месяца задержали около 100 человек, подозреваемых в продаже наркотиков.