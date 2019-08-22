Торговая сеть «Магнит» откроет первый алкогольный магазин. Его назовут «Магнит вечерний»

Торговая сеть «Магнит» в качестве эксперимента откроет в Самаре свой первый алкогольный магазин «Магнит вечерний», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

В магазине будет около 2,5 тысячи наименований товаров. Кроме спиртного в нем будут продавать снэки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, предметы гигиены и кофе навынос.

Эксперимент продлится три-шесть месяцев, после чего компания решит, развивать ли дальше этот формат, сказали в пресс-службе «Магнита».

«Магнит» — второй по обороту продуктовый ритейлер в России. В августе 2019 года в сеть «Магнит» входили около 20 тысяч магазинов.

Чистая прибыль ПАО «Магнит» за первые три месяца 2019 года снизилась на 52,2% до 3,5 миллиарда рублей.