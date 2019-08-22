При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге погиб один человек
Источник: Интерфакс
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Круизный четырехпалубный теплоход «Петр Чайковский» загорелся утром 22 августа во время стоянки у Соляного причала Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС, пожар начался в каюте механика. В результате возгорания погиб один человек, находившийся в каюте.
Из-за пожара с теплохода были эвакуированы 240 пассажиров и 80 человек обслуживающего персонала.
Пожар уже локализован. Причины возгорания пока неизвестны.
Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).