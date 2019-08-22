Мединский пожаловался Чайке на подрядчика строительства гостиницы для Большого театра

Министр культуры РФ Владимир Мединский обратился к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой из-за затягивания строительства нескольких культурных объектов, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о строительстве гостиницы для приглашенных артистов Большого театра в Москве, фондохранилища музея-заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе и музейного центра Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. На строительство первых двух объектов выделили 214 миллионов и 380,5 миллиона рублей соответственно, на последний — 1,213 миллиарда рублей.

Мединский пожаловался на две подрядные организации — ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп», которыми, по данным СПАРК, владеет Александр Ушаков. Обе компании в 2014-2018 годах получили госконтракты на 4,3 миллиарда рублей.

Глава Минкульта призвал Генпрокуратуру защитить интересы госзаказчика, чтобы завершить строительство объектов в установленные сроки. По словам источника РБК, прорабатывается вопрос расторжения госконтрактов с компаниями.

В Минкульте это не комментировали. В компании «Рост-Е» не ответили на вопросы издания.