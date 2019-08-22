Росавиация распределила 15 маршрутов обанкротившейся «Трансаэро». Все, кроме рейса в Париж, остались у «Аэрофлота»

Межведомственная комиссия, состоящая из чиновников Минтранса и Росавиации, провела конкурс по распределению маршрутов авиакомпании «Трансаэро». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Конкурс прошел 13 августа. На него было выставлено 15 направлений, которые раньше эксплуатировала «Трансаэро» и которые после ее закрытия без конкурса «Аэрофлот» и его «дочка» — авиакомпания «Россия»

В конкурсе участвовали две авиакомпании — «Аэрофлот» и S7. В итоге у «Аэрофлота» остались 14 из 15 направлений «Трансаэро». Еще один маршрут, из Москвы в Париж, получила S7. Это одно из самых ценных назначений, которые выставлялись на конкурс, заявил один из источников «Ведомостей».

S7 получит направление Москва — Париж в конце октября; до этого его продолжит эксплуатировать «Россия». S7 сможет летать в Париж семь раз в неделю. Кроме того, прямые рейсы из Москвы в столицу Франции совершают «Аэрофлот» и Air France.

Поправка. В эту новость были внесены изменения. Раньше в ней сообщалось, что до передачи S7 рейса Москва — Париж «Аэрофлот» был монополистом на этом направлении. Это не так. Приносим извинения читателям.

Из-за конкурса по распределению маршрутов «Трансаэро» авиакомпания Utair пожаловалась на Росавиацию в ФАС. Перевозчик утверждает, что не подал заявку на конкурс, потому что Росавиация нарушила регламент и специальным приказом не оформила отзыв маршрутов у «Аэрофлота».