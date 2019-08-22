28-летний чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года ради пенсии

Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст, чтобы получать пенсию, сообщает региональная прокуратура.

Как выяснило надзорное ведомство, чиновник 1989 года рождения получил в местном ФМС подложный паспорт, в котором его возраст был завышен на 34 года. С этим паспортом он обратился в пенсионный фонд, где ему начислили трудовую пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 года он получил 155 тысяч рублей.

В отношении чиновника возбуждено дело о мошенничестве, а в отношении должностных лиц из пенсионного фонда и ФМС — дела о злоупотреблении полномочиями и о подлоге.