28-летний чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года ради пенсии
Источник: Прокуратура Дагестана
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Заместитель главы села в Левашинском районе Дагестана завысил свой возраст, чтобы получать пенсию, сообщает региональная прокуратура.
Как выяснило надзорное ведомство, чиновник 1989 года рождения получил в местном ФМС подложный паспорт, в котором его возраст был завышен на 34 года. С этим паспортом он обратился в пенсионный фонд, где ему начислили трудовую пенсию по старости. С марта 2018 по июль 2019 года он получил 155 тысяч рублей.
В отношении чиновника возбуждено дело о мошенничестве, а в отношении должностных лиц из пенсионного фонда и ФМС — дела о злоупотреблении полномочиями и о подлоге.
Также злоумышленник приобрел подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985-1996 годах он работал в колхозе.