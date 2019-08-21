«Ведомости»: ЦБ может внедрить переводы по номеру телефона в российский мессенджер «Серафим»

Центробанк России обсуждает интеграцию своей в корпоративный мессенджер «Серафим». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Представитель ЦБ РФ рассказал, что возможность платежей через мессенджеры изначально закладывали в Систему быстрых платежей. Сейчас регулятор изучает этот вопрос. От других комментариев он отказался.

Корпоративный мессенджер «Серафим» призван защитить коммуникации в госкомпаниях и крупном бизнесе. Им владеют Антон Немкин и Евгений Жуланов. Последний, по данным РБК, ранее был связан с бизнесменом . Пока что мессенджер не вышел на широкий рынок — в Google Play его скачали более 500 раз.

Один из владельцев «Серафима» Антон Немкин сообщил, что Центробанк стал одним из партнеров проекта, с ним «разрабатываются несколько инициатив», суть которых не раскрывается. Он отметил, что компания ориентируется на китайский мессенджер WeChat, где можно оплачивать товары и услуги. Немкин отрицает, что проект связан с Малофеевым. Жуланов и Малофеев это не комментировали.