Полиция задержала Юлию Галямину после выхода из-под ареста
Источник: Юлия Галямина
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Полиция Москвы задержала муниципального депутата Юлию Галямину после того, как она вышла из спецприемника, где отбывала второй арест подряд. Об этом сообщается в ее твиттере.
Галямину задержали за призывы выйти на акцию за свободные выборы 3 августа, уточняет «Медиазона», ссылаясь на координатора «ОВД-Инфо» Аллу Фролову.
Юлия Галямина — один из 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказались зарегистрировать московские избиркомы. Ранее Галямину дважды помещали под административный арест на 10 и 15 суток из-за акции 27 июля.