Полиция задержала Юлию Галямину после выхода из-под ареста

Полиция Москвы задержала муниципального депутата Юлию Галямину после того, как она вышла из спецприемника, где отбывала второй арест подряд. Об этом сообщается в ее твиттере.

Галямину задержали за призывы выйти на за свободные выборы 3 августа, уточняет «Медиазона», ссылаясь на координатора «ОВД-Инфо» Аллу Фролову.

Юлия Галямина — один из 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказались зарегистрировать московские избиркомы. Ранее Галямину дважды помещали под административный арест на 10 и 15 суток из-за .