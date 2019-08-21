На ингушских полицейских завели уголовное дело за отказ разгонять митинг в Магасе

13 ингушских полицейских стали фигурантами уголовного дела из-за разгонять митинг протеста, проходивший в Магасе 26-27 марта.

Как сообщил «МБХ медиа» адвокат Магомед Куриев, дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Все обвиняемые дали подписку о неразглашении.

20 августа суд отказал в иске о восстановлении на службе, поданном этими сотрудниками полиции.

Митинг 26-27 марта в Магасе проводился против в местный закон о референдуме. В ходе митинга между протестующими и сотрудниками Росгвардии начались столкновения. Местный батальон полиции, который пытался их разнять, обвинили в попытке помешать разгону митинга и расформировали.