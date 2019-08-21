Mastercard планирует запустить в России сервис денежных переводов за границу по номеру телефона

Платежная система Mastercard собирается запустить в России сервис, позволяющий переводить деньги с карты на карту за границу по номеру телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В случае запуска системы ей смогут воспользоваться владельцы карт Mastercard, выпущенных банками-партнерами платежной системы.

Mastercard обсуждает сервис с банками. В «Русском стандарте» официально сообщили, что заинтересованы в таких переводах. В других банках это не комментировали.

В пресс-службе Mastercard сообщили, что «исследуют возможность переводов по номеру телефона в другие страны».

В 2018 году, по данным ЦБ РФ, физические лица перевели из России около 47,8 миллиарда долларов, в том числе 9,5 миллиарда долларов через системы денежных переводов.

Mastercard запустил сервис по переводу денег по номеру телефона в пределах России в апреле 2018 года. Также держатели карт Mastercard или Maestro могут переводить деньги по России и в 17 стран мира через «Одноклассники» и «ВКонтакте».