Группа СБПЧ отказалась выступать на муниципальном концерте в Санкт-Петербурге накануне выборов

Группа СБПЧ отменила свое выступление на концерте, посвященном дню Екатерингофского округа в Санкт-Петербурге. Концерт должен был состояться за два дня до муниципальных выборов, сообщает Znak.com.

Как рассказал лидер группы Кирилл Иванов, первоначально музыканты иначе представляли «и сам концерт, и его смысл».

«Мы не участвуем в политически окрашенных мероприятиях или в мероприятиях, которые против нашей воли могут быть так восприняты. Переговоры об этом концерте велись несколько месяцев назад, и тогда мы просто не обратили внимание на то, что выступление должно пройти накануне муниципальных выборов», — сказал Иванов.

Предвыборная кампания в Екатерингофском округе Санкт-Петербурга проходила с большим количеством скандалов. Независимым кандидатам, в частности, мешали подавать документы на регистрацию с помощью фейковых очередей, во время подачи документов на них нападали, а здание муниципального избиркома эвакуировали из-за звонков о минировании.

Выборы состоятся 8 сентября.

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