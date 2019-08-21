Генпрокуратура Германии обвинила россиянина в экспорте товаров для военной сферы на 1,8 миллиона евро

Генпрокуратура Германии предъявила гражданину России обвинения в нарушении закона о внешней торговле по восьми эпизодам.

Россиянина Владимира Д. подозревают в том, что в 2014-2018 годах он доставил военному заказчику из России товары, которые в военной сфере. Стоимость товаров оценивается в 1,8 миллиона евро.

Следствие считает, что россиянин использовал подставных получателей, подделывал документы и проводил технические манипуляции над товаром, чтобы обойти экспортный контроль.

С декабря 2018 года россиянин находится под арестом.

В 2014 году Евросоюз запретил экспортировать в РФ оружие, товары двойного (военно-гражданского) назначения и технологии для военного использования.