Фонд развития гражданского общества допустил второй тур в трех из 16 регионов, где будут выбирать губернаторов

На выборах глав регионов России, которые пройдут в сентябре, второй тур вероятен только в трех случаях из 16. Такой прогноз содержится в докладе близкого к администрации президента Фонда развития гражданского общества.

«Риски того, что сценарии сменятся на конкурентные и возникнут реальные угрозы вторых туров отмечаются в трех регионах — Алтай, Астраханская и Вологодская области», — говорится в документе. Также авторы доклада не исключили, что «этот список нужно дополнить Волгоградской областью».

По мнению экспертов, на Алтае и в Вологодской области у кандидатов от власти есть очень сильные соперники от КПРФ и ЛДПР, а в Астраханской области у врио губернатора Игоря Бабушкина могут возникнуть сложности, так как он был назначен на эту должность лишь два месяца назад.

Выборы губернаторов пройдут в единый день голосования 8 сентября.

В 2018 году выборы прошли в 22 регионах, второй тур потребовался в трех случаях — в Хабаровском крае, во Владимирской области и в Хакасии. В Приморском крае выборы были признаны недействительными.