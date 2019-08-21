Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира. За год он заработал почти 90 миллионов долларов

Дуэйн Джонсон возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира, составляемый журналом Forbes.

За прошедшие Джонсон заработал 89,4 миллиона долларов. Из этой суммы 23,5 миллиона приходятся на фильм «Джуманджи: Новый уровень», который выйдет в прокат в декабре.

Второе место занял Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов), третье — Роберт Дауни-младший (66 миллионов). В пятерку также вошли Акшай Кумар (65 миллионов) и Джеки Чан (58 миллионов).

В списке Forbes 2018 года Джонсон занял второе место с доходом 124 миллиона долларов. Лидером списка тогда стал Джордж Клуни, не снявшийся за 12 предшествовавших месяцев ни в одном фильме: он заработал 233 миллиона на продаже компании по производству текилы.