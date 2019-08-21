Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира. За год он заработал почти 90 миллионов долларов
Источник: Forbes
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Дуэйн Джонсон возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира, составляемый журналом Forbes.
За прошедшие 12 месяцев Джонсон заработал 89,4 миллиона долларов. Из этой суммы 23,5 миллиона приходятся на фильм «Джуманджи: Новый уровень», который выйдет в прокат в декабре.
Второе место занял Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов), третье — Роберт Дауни-младший (66 миллионов). В пятерку также вошли Акшай Кумар (65 миллионов) и Джеки Чан (58 миллионов).
В списке Forbes 2018 года Джонсон занял второе место с доходом 124 миллиона долларов. Лидером списка тогда стал Джордж Клуни, не снявшийся за 12 предшествовавших месяцев ни в одном фильме: он заработал 233 миллиона на продаже компании по производству текилы.