Датчанин, осужденный за участие в деятельности «Свидетелей Иеговы», пожаловался на сотрудников курской колонии: они подбросили ему нож

Подданный Дании Деннис Кристенсен, осужденный в России за участие в деятельности «Свидетелей Иеговы», пожаловался на то, что сотрудники колонии ИК-3 в Курской области, где он отбывает наказание, подбросили ему нож. После этого они на видео записали процесс его обнаружения и изъятия.

По мнению Кристенсена, это было сделано для давления на него. Вскоре после этого его посещали в колонии члены президентского совета по правам человека.

В 2017 году деятельность «Свидетелей Иеговы» в России была запрещена Верховным судом. Организация была признана экстремистской.

Кристенсен стал первым членом общины, получившим реальный срок за участие в ее деятельности. В феврале 2019 года ему дали шесть лет колонии.