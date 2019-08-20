В Удмуртии мужчину задержали за сексуальное насилие над ребенком. В 1990-х он был приговорен к расстрелу, но его помиловали
Источник: СУ СК по Удмуртии
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В Удмуртии сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за сексуальное насилие над семилетней девочкой, сообщает управление СК по региону.
Инцидент произошел 4 августа в городе Глазов. 56-летнему мужчине предъявлены обвинения по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Мужчина ранее был неоднократно судим, в том числе приговорен к смертной казни, в 1998 году он был помилован и три года назад условно-досрочно освободился из мест лишения свободы.