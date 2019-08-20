В Тольятти после гибели журналиста завели дело о доведении до самоубийства. За день до смерти он сообщил о «серьезных проблемах»

В Тольятти возбудили уголовное дело по о доведении до самоубийства после смерти журналиста Михаила Куракина. Об этом сообщает издание «Волга Ньюс» со ссылкой на источник. Официально это не подтверждено.

35-летний Куракин погиб 17 июля. Предварительно сообщалось, что он покончил с собой. За день до смерти он написал в фейсбуке: «Не знаю почему, но кажется у меня серьезные проблемы».

«Волга Ньюс» отмечает, что Куракин, предположительно, руководил телеграм-каналом «КомитетЪ», где публиковали «острые материалы» о бизнесе, власти и правоохранительных органах. Канал перестал обновляться 19 июля.

14 августа депутат гордумы Тольятти Павел Турков сообщил о письме, где ему пригрозили, что он «будет технично удавлен», как и человек, помогавший его команде. Турков считает, что автор письма имел в виду Михаила Куракина.