Следственный комитет предъявил новые обвинения фигурантам уголовного дела о растрате средств обанкротившегося банка « », сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Ранее фигурантов дела, в том числе бывшего владельца банка , обвиняли в растрате 7,5 миллиарда рублей. Сейчас им вменяют хищение более 200 миллиардов рублей.

Фигуранты дела не признают вину. При этом, как сообщил источник издания, близкий к следствию, обвиняемые возместили около 16 миллиардов рублей. Официально адвокаты это не комментировали.

В компании «Вектор права», которая занимается проблемными активами «Югры», сообщили, что работают с 470 просроченными кредитами на сумму более 247 миллиардов рублей. В суды уже подано более 330 исков на сумму более 282 миллиардов рублей.