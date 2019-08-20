Умерла актриса Александра Назарова

Актриса Александра Назарова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщает сайт Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Практически всю свою карьеру Назарова провела в театре имени Ермоловой.

Назарова сыграла более 80 ролей в кино, в основном эпизодических. Среди ее наиболее известных ролей — Надежда Михайловна в сериале «Моя прекрасная няня» и бабушка Ольги в «Бригаде».

В 1976 году Назарова стала заслуженным артистом РСФСР, в 2001 году она получила звание народного артиста России.