Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об уходе в отставку. Такое заявление он сделал, выступая перед итальянским Сенатом.

Причиной своего ухода Конте назвал действия лидера «Лиги» (одной из партий, входящей в правящую коалицию), министра внутренних дел Маттео Сальвини, который недавно поставил вопрос о доверии правительству.

В правящую коалицию Италии, существующую с весны 2018 года, входят две партии — правая консервативная «Лига» и правопопулистское «Движение пяти звезд». Конте не принадлежал ни к одной из этих партий.

На протяжении всего времени работы коалиции между «Лигой» и «Движением пяти звезд» существовали серьезные разногласия по многим вопросам. Нынешний кризис возник из-за строительства скоростной железной дороги из Турина во французский Лион: «Лига» настаивала на необходимости строительства, а «Движение пяти звезд» — на его отмене.