Представитель семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Натаниэль Ротшильд стал владельцем компании Avia Invest, в концессии у которой находится международный аэропорт Кишинева. Об этом сообщает ТАСС.

Сделка была совершена от имени принадлежащей Ротшильду компании NR Investments, занимающейся инвестициями в недвижимость; ее сумма не называется. В пресс-службе аэропорта сообщили, что он произвел на прилетевшего туда бизнесмена «потрясающее впечатление».

Натаниэль Ротшильд — представитель династии Ротшильдов, занимающейся банковским делом и инвестициями с конца XVIII века. В XIX веке семья Ротшильдов была самой богатой в мире, что привело к возникновению вокруг нее многочисленных теорий заговора.

Личное состояние Натаниэля Ротшильда Forbes в 2012 году оценивал в 1 миллиард долларов.

Аэропорт Кишинева был передан в концессию в 2013 году. С тех пор на высоком уровне не прекращаются обсуждения возможных нарушений при этой сделке; многие политики требуют вернуть его в собственность государства. В начале августа 2019 года депутаты потребовали от прокуратуры возбудить уголовные дела из-за нарушений, найденных парламентской комиссией.