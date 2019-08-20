Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей за громкую рекламу

ФАС наложила на телеканал CNN штраф в размере 200 тысяч рублей за превышение допустимого уровня громкости звука.

Нарушение, сообщила антимонопольная служба, было допущено при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале.

Закон о рекламе устанавливает, что при трансляции рекламы уровень ее громкости не должен превышать средний уровень громкости звука программы, которую она прерывает, более чем на 1,5 дБ. Это правило распространяется на анонсы телепередач и информацию о канале. За соответствующее нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей.