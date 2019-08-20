Члены профсоюза «Учитель» отказались работать в комиссиях по выборам в Мосгордуму

Члены московской территориальной организации профсоюза «Учитель» отказались работать в участковых избирательных комиссиях (УИК) по выборам в Мосгордуму. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте профсоюза 14 августа, на него обратили внимание только сейчас.

В заявлении профсоюза говорится, что выборы в Мосгордуму являются заведомо неправовыми, поскольку независимым кандидатам отказали в регистрации по «надуманным и фальшивым основаниям», а протестующих против их снятия массово задерживали и избивали.

«В сложившейся ситуации члены московской территориальной первичной организации профсоюза „Учитель“ не считают для себя возможным участие в предстоящих выборах в Мосгордуму. Мы призываем всех педагогов — членов избирательных комиссий — подумать о том, как они будут объяснять детям свое участие в имитации выборов», — заявили в профсоюзе.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил «Радио Свобода», что в московскую территориальную организацию, которая уже отказалась от работы в УИК, входят чуть меньше 20 человек. С учетом первичных организаций в школах в Москве насчитывается около 150 членов профсоюза, сказал Луховицкий «Интерфаксу».

Обновлено. Мосгоризбирком усмотрел препятствование работе избиркомов в призыве профсоюза «Учитель», сообщает «Интерфакс».

В Москве сформировано около 3,4 тысяч участковых избирательных комиссий по выборам в Мосгордуму. В них вошли около 44 тысяч человек.

Учителей и работников других бюджетных организаций часто привлекают к работе в комиссиях на выборах.