Авиакомпании сократили количество рейсов в Саратов. Из-за дорогого обслуживания в новом аэропорту

Компании «Аэрофлот» и S7 Airlines закрыли продажу билетов на рейсы в новый аэропорт Саратова с 27 октября (переход на зимнее расписание), пишут «Ведомости».

«Аэрофлот» сократил количество рейсов в город с шести до двух, а S7 — с четырех до двух в сутки. Rusline продает билеты в Саратов только до 13 сентября, хотя по другим направлениям, как и другие авиакомпании, продолжает продавать билеты на несколько месяцев вперед.

Представители S7 заявили газете, что отмены рейсов связаны с высокими тарифами на обслуживание самолетов в новом аэропорту Саратова «Гагарин». Судя по прейскуранту на сайте аэропорта, тарифы и сборы для авиакомпаний здесь выше в среднем в три раза.

Единственная из авиакомпаний, которая получила существенные скидки (около 50%) в «Гагарине, — это «Победа», утверждают авиаперевозчики.

Аэропорт «Гагарин» построен в 20 километрах от Саратова на смену старому «Центральному». Затраты на строительство аэропорта составили более 20 миллиардов рублей. Строительство велось с 2017 года.

«Гагарин» начинает работу 20 августа. По плану в первый день работы аэропорт выполнит 18 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», S7, Nordwind и «Победа».