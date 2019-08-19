«Спартак» обыграл ЦСКА в матче премьер-лиги. Защитник Самюэль Жиго сделал дубль

Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Российской премьер-лиги. Встреча, проходившая на стадионе «Открытие Арена», завершилась со счетом 2:1.

У «Спартака» дубль сделал французский защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты). В составе ЦСКА гол на 68-й минуте забил Марио Фернандес.

Победа позволила «Спартаку» обогнать ЦСКА в турнирной таблице: теперь у «Спартака» 11 очков после шести игр, у ЦСКА осталось десять. У лидера — «Зенита» — 14 очков.