Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в армянском Гюмри

Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту армянского города Гюмри, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Армении.

При приземлении лайнер задел задней частью взлетно-посадочную полосу, из-за чего получил повреждения.

На борту находились 173 пассажира, никто из них не пострадал.

6 августа «Победа» объявила о том, что с зимнего сезона приостановит выполнение рейсов в Гюмри. Перевозчик объяснял это практикой недолива топлива, с которой отказывалось бороться руководство аэропорта.