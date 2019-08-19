Роскомнадзор потребовал удалить «запрещенную информацию» из статьи «Медузы» о наркотиках

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить «запрещенную информацию» из названий разделов в материале «Выкурил косяк — уже не бросишь. Если привязать человека к кровати, он перестанет колоться героином. На самом деле нет». Сейчас сайт «Медузы» внесен в единый реестр запрещенной информации, но доступ к нему не ограничивается.

Претензии ведомства (перечислены в письме, полученном редакцией) вызвали названий разделов. По мнению экспертов МВД, в названиях есть информация, «направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств».

После получения уведомления Роскомнадзора «Медуза» закрыла доступ к статье для российских пользователей.