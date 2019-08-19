РБК: основными должниками России стали Белоруссия, Украина и Венесуэла

Крупнейшим должником России является Белоруссия. Ее долг на 1 июня 2019 года составляет 7,55 миллиарда долларов, сообщает РБК со ссылкой на белорусский Минфин.

На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — ее долг составляет около 3,7 миллиарда долларов. На третьем месте — Венесуэла (3,5 миллиарда долларов).

В общей сложности РБК обнаружил 17 государств, которые суммарно должны России около 27 миллиардов долларов. Это в том числе Армения, Грузия, Молдавия, Куба, Бангладеш, Кипр, Индия, Йемен, Ирак, Сербия, Вьетнам, Индонезия, Пакистан и Венгрия.

Информация была собрана из доступных открытых источников. Сведения о кредитах, выдаваемых другим государствам, российское правительство обычно держит в секрете, поскольку займы либо носят политический характер, либо даются в рамках военно-технического сотрудничества.