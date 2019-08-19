Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и связанные с недопуском независимых кандидатов в депутаты акции протеста.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству», — заявил Чемезов.

«Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону, — добавил он. — Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили».

РБК пока опубликовало лишь этот фрагмент интервью с Чемезовым, полная версия которого выйдет в сентябре. Точная формулировка вопроса, заданного главе «Ростеха», и контекст, в котором он был задан, из опубликованного фрагмента не ясна.

Сергей Чемезов считается одним из ближайших соратников Владимира Путина, будущие глава «Ростеха» и президент РФ вместе служили в Германии. Чемезов находится в санкционных списках США и Евросоюза.

Акции протеста, участники которых требуют свободных выборов, проходят в Москве еженедельно с середины июля. Согласованная акция 10 августа собрала, по данным «Белого счетчика», около 60 тысяч участников. На несогласованных акциях протеста были задержаны сотни человек.