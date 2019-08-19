Мэрия Москвы рассчитывает на повышение явки на выборах. За счет протестного голосования

Власти Москвы рассчитывают, что явка на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре достигнет 30%, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, близких к мэрии.

По данным собеседников издания, на рост явки может повлиять протестное голосование на фоне митингов за свободные выборы.

Также для повышения явки, пишут «Ведомости», будут использоваться и традиционные методы, например, сотрудники центров социального обслуживания будут просить людей прийти на выборы. Однако, по данным источников издания, вице-мэр Анастасия Ракова, отвечающая за бюджетную сферу, «похоже, пока не готова давать жесткую команду для участия бюджетников в выборах».

Политологи и социологи, опрошенные «Ведомостями», разошлись в оценках того, следует ли ожидать роста явки и окажет ли на нее влияние протестное голосование.

Официальная представитель мэрии Гульнара Пенькова в свою очередь заявила, что власти города прогнозов по явке не строят. «Наша задача — подготовить технически участки к выборам. Информирование о выборах — прерогатива Мосгоризбиркома», — сказала она.

На предыдущих выборах депутатов Мосгордумы, которые прошли в сентябре 2014 года, явка составила 21,04%.

Алексей Навальный в ноябре 2018 года предложил «Умное голосование» против кандидатов от власти на выборах. Такая схема предполагает, что участникам «Умного голосования» будет предложено проголосовать за кандидатуру оппозиционного кандидата (не обязательно связанного с Навальным), который баллотируется в их округе.

С середины июля в Москве каждую неделю проходят согласованные и несогласованные акции за свободу выборов. Они начались после того, как независимых кандидатов не допустили до участия в выборах, объявив, что им не удалось набрать достаточное количество подписей.