«Коммерсант» узнал о планах Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Это грозит ростом цен

Минприроды предложило ввести 100-процентную утилизацию товаров и упаковки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо министерства в правительство (его копия опубликована в телеграм-канале «Зеленый змий»).

Сейчас производители обязаны утилизировать упаковку и товары на 5–35% от реализации или платить экологический сбор. В 2018 году за счет него получено 2,2 миллиарда рублей. Повышение нормативов утилизации до 100% увеличит ежегодный доход от экосбора до 136 миллиардов рублей, утверждает Минприроды.

По оценке Минприроды, рост нормативов утилизации может спровоцировать повышение цен на товары на 0,25–1,5%. Глава компании «Евроэксперт» Екатерина Синогейкиной в разговоре с «Коммерсантом» оценила возможный рост цен в 1-2%. Она добавила, что предложение Минприроды может «отбросить многие предприятия за грань окупаемости».

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идею Минприроды, пишет «Коммерсант».

В 2017 году Минпромторг уже предлагал ввести для производителей обязанность полной утилизации ряда товаров и их упаковки. Тогда Минприроды выступило против этой идеи.