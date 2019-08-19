Град повредил виноградники во французском регионе Божоле

Сильный град в департаменте Рона во Франции нанес значительный ущерб виноградникам в регионе Божоле, сообщает RTL.

Как рассказали местные виноделы, градины по размерам были сравнимы с мячами для настольного тенниса. Многие виноградники оказались практически уничтожены всего за несколько недель до сбора урожая.

Из винограда, собранного в Божоле, делают известный во многих странах мира сорт молодого вина Божоле-нуво: оно поступает в продажу всего через несколько недель после сбора урожая. Во Франции третий четверг ноября, когда вино нового урожая начинают продавать, неофициально отмечается как «день Божоле».

В центральной Франции уже второй раз за лето выпадает очень крупный град. В предыдущий раз это явление наблюдалось в начале июля.