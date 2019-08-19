Биржевой курс доллара впервые за полгода превысил 67 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже в понедельник впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей.

По состоянию на 14:15 мск, доллар торговался по 67,02 рубля. Затем биржевой курс американской валюты к рублю немного снизился. На 14:40 мск за доллар давали 66,9 рубля, на 38 копеек больше уровня закрытия торгов в пятницу.

Биржевой курс единой европейской валюты также вырос. На 14:40 евро торговался по 74,24 рубля (+48 копеек).

Аналитики, пишет РБК, связывают очередное ослабление рубля с продолжающейся торговой войной США и Китая, а также с кризисом в Аргентине, из-за которых инвесторы выводят средства с развивающихся рынков.

Официальный курс российской валюты, установленный ЦБ на 20 августа, 66,60 рубля за доллар и 73,94 рубля за евро. С начала августа официальные курсы доллара и евро выросли более чем на три рубля.